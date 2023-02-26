



В российских городах задерживают подростков после массовой драки в московском ТЦ

В российских городах второй день подряд задерживают подростков — предполагаемых последователей новой молодежной субкультуры “ЧВК Редан”. Поводом послужили запланированные подростками массовые драки. По данным Baza, задержания происходят в Санкт-Петербурге, Курске, Новосибирске и Казани.



В Петербурге полицейские и сотрудники ОМОНа задержали более 150 подростков в торговом центре “Галерея”. Источники в полиции подтвердили, что задержания связаны с “ЧВК Редан”.



По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве: “Из материалов уголовного дела следует, что неустановленные лица, действуя группой лиц, грубо нарушая общественный порядок, совершили хулиганские действия в ТРЦ “Галерея”, в результате которых пострадали несколько человек”, — пояснили в Следственном комитете Петербурга. Известно, что всего были задержаны около 30 человек.



Сообщается также о задержаниях подростков в ростовском ТЦ “Горизонт”. По данным издания, полиция оцепила торговый центр, возле которого собрались десятки подростков.



Облавы на подростков начались 24 февраля после нескольких массовых драк, произошедших в торговых центрах “Авиапарк” и “Маркос-Молл”. По данным Baza, первая драка с участием представителей “ЧВК Редан” произошла на фудкорте “Авиапарка” 19 февраля. После нее подростки “забили стрелу” своим противникам в том же ТЦ на следующий день. Однако “Авиапарком” стычки не ограничились и школьники договорились подраться еще и в ТЦ “Маркос-Молл”, утверждает Baza.