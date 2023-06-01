



В России журналиста заочно обвинили в организации убийства Татарского

Следственный комитет России назвал журналиста Романа Попкова "организатором" покушения на прокремлевского "военкора" Владлена Татарского, который погиб в результате взрыва в питерском кафе.



СК РФ заочно обвинил его в "организации теракта".



"В рамках рассмотрения дела о теракте в Санкт-Петербурге объявлен розыск еще одного фигуранта. В Следственном комитете России продолжается рассмотрение дела о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате гибели которого военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом "Владлен Татарский". Действия квалифицированных следователей по п. "б" ч.3 ст. 205 УК РФ, ч. 1 ст. 4 ст. 222.1 УК РФ", - сказано в заявлении.



По версии СК РФ, к устранению Татарского "причастен журналист Роман Попков, проживающий на территории Украины".



"Он объявляет в розыске и заочно раскрывает исключительную правоту в совершении, предусмотренного ч.4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением действия). Попков, по версии следствия, вел переписку с Дарьей Треповой в соцсетях и давал ей указания", - добавили российские следователи.



В сообщении сказано, что Трепова, якобы по указанию журналиста, пришла в кафе на встречу с Татарским со статуэткой, начиненной взрывчаткой.

