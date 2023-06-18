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В России заявили об обстреле сахарного завода в Курской области
18.06.2023 18:40 Ирина Демьянова

В России заявили об обстреле сахарного завода в Курской области

В России заявили о якобы обстреле сахарного завода, который расположен на территории Курской области.

Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram .

"Три населенных пункта Глушковского района подверглись обстрелам со стороны ВСУ. К счастью, пострадавших нет", - заявил он.

При этом добавил, что в поселках Теткино и Попово-Лежачие якобы было 10 "прилетов".

"В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали", – заявил он.

 

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