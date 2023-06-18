В России заявили об обстреле сахарного завода в Курской области
В России заявили о якобы обстреле сахарного завода, который расположен на территории Курской области.
Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram .
"Три населенных пункта Глушковского района подверглись обстрелам со стороны ВСУ. К счастью, пострадавших нет", - заявил он.
При этом добавил, что в поселках Теткино и Попово-Лежачие якобы было 10 "прилетов".
"В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали", – заявил он.