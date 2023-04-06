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В России заявили о падении дрона на территории военного завода
06.04.2023 12:43 Ирина Демьянова

В России заявили о падении дрона на территории военного завода

В России заявили о падении самодельного беспилотника с камерами в подмосковных Химках на территории завода "Факел". Там производят системы ПВО "Тор" и "С-400" и модернизируют "С-300" и "Осу".

Об инциденте сообщили российские Telegram-каналы. Небольшой дрон якобы обнаружили охранники предприятия.

Отмечается, что на корпусе самодельного БПЛА закреплено несколько камер. Он упал, вероятно, из-за глушилок связи. Поисками разработчика аппарата занимаются правоохранители.

 

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