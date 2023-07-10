



В России застрелили командира подлодки, с которой запускали "Калибры" по Украине

В Краснодаре застрелен заместитель начальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Он был начальником городского отдела по мобилизационной работе и командиром подводной лодки "Краснодар".



Как пишут росСМИ, Ржицкий отправился в восемь часов на ежедневную утреннюю пробежку. Там его возле спорткомплекса "Олимп" подстерегал неизвестный и выстрелил четыре раза в спину и грудь. После чего стрелок скрылся с места происшествия. Ржицкий скончался на месте от ранений.



Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подводной лодки "Краснодар". Его подозревают в запуске "Калибров" по центру Винницы 14 июля 2022, в результате которого погибли 23 человека.



Информацию о гибели Ржицкого подтвердили в администрации города Краснодар. "По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

