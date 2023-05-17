В России заочно арестован продюсер и основатель телеканала "1+1"
Суд в Москве заочно арестовал продюсера и основателя телеканала "1+1" Александра Роднянского. Он объявлен в международный розыск.
Уголовное производство против гражданина Украины Роднянского возбуждено по обвинению в "военных фейках".
Роднянский родился в Киеве, но много работал в России. Сериал "Кадеты", который он продюсировал, запрещен в Украине.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Роднянский публично выступил против войны и остановил все свои проекты в РФ. Российские власти объявили его "иноагентом".