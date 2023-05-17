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В России заочно арестован продюсер и основатель телеканала "1+1"
17.05.2023 17:28 Евгения Маркова

В России заочно арестован продюсер и основатель телеканала "1+1"

Суд в Москве заочно арестовал продюсера и основателя телеканала "1+1" Александра Роднянского. Он объявлен в международный розыск.

Уголовное производство против гражданина Украины Роднянского возбуждено по обвинению в "военных фейках".

Роднянский родился в Киеве, но много работал в России. Сериал "Кадеты", который он продюсировал, запрещен в Украине.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Роднянский публично выступил против войны и остановил все свои проекты в РФ. Российские власти объявили его "иноагентом".

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