



В России зафиксировали вспышку сибирской язвы: весь район отправлен на карантин

Четверым жителям российской Тувы подтвердили диагноз "сибирская язва". Все больные участвовали в забое коня и обработке его туши для сдачи мяса. Об этом сообщают российские СМИ.



Первым госпитализировали 24-летнего жителя Тувы с признаками заболевания сибирской язвой. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.

"Во время наблюдения за контактными лицами диагноз поставлен еще трем жителям, участвовавшим в разборе туши лошади в Барун-Хемчикском районе республики", – говорится в сообщении.



В Барун-Хемчикском районе и городе Ак-Довурак с 30 июня введен карантин. Запрещено проведение ярмарок выходного дня и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных, а также убой скота на оборот мяса внутри и за пределами карантинной зоны.



Специалисты провели дезинфекцию на пастбище и в местах нахождения больных. Всего было проработано 11,5 тысяч кв.м.



Сибирская язва – острое инфекционное заболевание, вызывающее Bacillus anthracis. Протекает у людей чаще всего с поражением кожи и образованием особого карбункула, отека и регионарного лимфаденита на фоне лихорадки и интоксикации, реже с поражением легочной, кишечной систем и распространением процесса.



Основной источник инфекции – больные сибирской язвой преимущественно травоядные животные (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, ослы, мулы, верблюды, олени, кролики, зайцы).



При кожной форме бактерии проникают через дефекты кожи. В месте проникновения возбудителя в кожу развивается очаг серозно-геморрагического воспаления с некрозом, значительным отеком окружающих тканей и регионарным лимфаденитом. Образуется сибирея карбункул с некрозом в центре.



Если возбудитель попал с загрязненными пищевыми продуктами, такое воспаление возникает в кишечнике, однако в этом случае отек меньше, чем при кожном заражении происходит сочетание протективного и летального факторов, что обуславливает тяжелое течение с преодолением барьера регионарных лимфоузлов и возникновением бактериемии.



Так же при легочном заражении, когда споры возбудителя, находящиеся в мелких пилочках, попадают непосредственно в бронхи, проходят сквозь слизистую и макрофагами переносятся к лимфоузлам, где происходит серозно-геморрагическое воспаление с некрозом.