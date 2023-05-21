



В России задержали родителей, снимавших порно с несовершеннолетними дочерьми

В подмосковной Дубне полиция забрала учениц пятого и седьмого классов из семьи, где родители зарабатывали на том, что снимали порнографические ролики с участием дочерей, передает РЕН ТВ.



О том, что происходит дома у семейства, узнала одноклассница девочек, которая пришла к ним в гости. Сначала она рассказала об увиденном матери, а женщина передала данные в полицию.



Известно, что отца задержали, а мать направили на психолого-психиатрическую экспертизу.



“Отец – психически болен, лишен родительских прав и состоит на учете, – заявил источник канала.



Обе девочки сейчас переданы на воспитание другим родственникам. При обыске в квартире изъят компьютер, в котором хранились порнографические материалы.

