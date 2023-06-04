



В России заблокирован сайт Greenpeace

“Неуказанный государственный орган” внес сайт экологической организации Greenpeace в реестр запрещенной информации. Об этом пишет Роскомсвобода.



Согласно карточке, решение о блокировке было принято 1 июня, а первые блокировки произошли 2 июня. Какой госорган заблокировал сайт правозащитников, не уточняется. "Роскомсвобода" предполагает, что это за этим стоит Генпрокуратура.



19 мая Генпрокуратура России признала Greenpeace “нежелательной” организацией. По их версии, организация “представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации”, а также “пытается мешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов”.

На этом фоне российское отделение Greenpeace объявило о закрытии.