



В России заблокировали музыкальный сервис из-за песни украинского исполнителя

Решение о блокировке Роскомнадзором было принято 23 января 2023 года, а вступило в силу 9 марта.



Причиной санкций стала страница, на которой размещена информация об одной из песен украинского исполнителя Jalsomino. Предполагается, что это трек "Чернобаевка", в котором исполнитель упоминает о неудачах российских военных в одноименном населенном пункте.



Last.fm – музыкальный вебсайт, основанный в Великобритании в 2002 году. Он использует систему музыкальных рекомендаций Audioscrobbler для создания детального профиля музыкального вкуса каждого пользователя, записывая информацию о прослушанных треках.



Это также социальная сеть, объединяющая пользователей со схожими музыкальными предпочтениями и позволяющая им открывать для себя новых исполнителей и песни.



Сервис предлагает как бесплатные, так и платные услуги в зависимости от страны и функций. По состоянию на март 2020 года насчитывалось более 100 миллионов зарегистрированных пользователей.

