



В России взрыв газа обрушил подъезд многоэтажки: есть жертвы

В городе Ефремове Тульской области 7 февраля обрушился подъезд дома. Многоэтажка находится на улице Химиков, 2. Причиной инцидента стал взрыв газа в одной из квартир. Это уже подтвердили в местной прокуратуре.



На место происшествия выехали спасатели. Взрыв в 5-этажке полностью разрушил 7 квартир. Жители дома оказались под завалами. Данные о пострадавших уточняют.



Сообщается, что 5 жителей погибли, 4 получили ранения и еще трое могут находиться под завалами. В МЧС сообщили, что причиной взрыва предположительно является неисправность газового оборудования.



Завалы все еще продолжают разбирать, так что количество пострадавших жителей еще может возрасти.



Взрывной волной зацепило и детский сад по соседству – там выбило окно, и обвалилась штукатурка.

