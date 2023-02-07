В России взрыв газа обрушил подъезд многоэтажки: есть жертвы
В городе Ефремове Тульской области 7 февраля обрушился подъезд дома. Многоэтажка находится на улице Химиков, 2. Причиной инцидента стал взрыв газа в одной из квартир. Это уже подтвердили в местной прокуратуре.
На место происшествия выехали спасатели. Взрыв в 5-этажке полностью разрушил 7 квартир. Жители дома оказались под завалами. Данные о пострадавших уточняют.
Сообщается, что 5 жителей погибли, 4 получили ранения и еще трое могут находиться под завалами. В МЧС сообщили, что причиной взрыва предположительно является неисправность газового оборудования.
Завалы все еще продолжают разбирать, так что количество пострадавших жителей еще может возрасти.
Взрывной волной зацепило и детский сад по соседству – там выбило окно, и обвалилась штукатурка.
В городе Ефремов в Тульской области произошел взрыв газа.— RusNews ⭕️ (@smirusnews) February 7, 2023
На данный момент сообщается о пяти погибших. По предварительным данным, еще 10 человек могут находиться под завалами. pic.twitter.com/X5pW5a0O2u