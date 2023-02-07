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В России взрыв газа обрушил подъезд многоэтажки: есть жертвы
07.02.2023 19:47 Наталья Богинская

В России взрыв газа обрушил подъезд многоэтажки: есть жертвы

В городе Ефремове Тульской области 7 февраля обрушился подъезд дома. Многоэтажка находится на улице Химиков, 2. Причиной инцидента стал взрыв газа в одной из квартир. Это уже подтвердили в местной прокуратуре.

На место происшествия выехали спасатели. Взрыв в 5-этажке полностью разрушил 7 квартир. Жители дома оказались под завалами. Данные о пострадавших уточняют.

Сообщается, что 5 жителей погибли, 4 получили ранения и еще трое могут находиться под завалами. В МЧС сообщили, что причиной взрыва предположительно является неисправность газового оборудования.

Завалы все еще продолжают разбирать, так что количество пострадавших жителей еще может возрасти.

Взрывной волной зацепило и детский сад по соседству – там выбило окно, и обвалилась штукатурка.
 

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