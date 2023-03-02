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В России взорвался самолет Ил-76 МД: есть жертва и раненые
02.03.2023 14:06 Алина Груднева

В России взорвался самолет Ил-76 МД: есть жертва и раненые

В четверг, 2 марта, на заводе "Авиастар" в российском Ульяновске прогремел взрыв.

По данным российских СМИ, это случилось во время проведения испытаний отсека фюзеляжа военно-транспортного самолета Ил-76 МД.

Уточняется, что сам фюзеляж в результате взрыва был разрушен. Причина произошедшего устанавливается.

"С помощью воздуха под давлением проводили испытания фюзеляжа самолета Ил-76 МД. В этот момент произошла разгерметизация, и корпус воздушного судна разрушился", - сообщает BAZA.

Как сообщили представители экстренных служб, шесть человек получили ранения, еще один скончался на месте.


 

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