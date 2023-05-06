



В России взорвали машину с Прилепиным

В Нижегородской области подорвали автомобиль Audi, в котором ехал писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин, сообщают российские СМИ.



По предварительной информации, Захар Прилепин тяжело ранен, водитель погиб.



Между тем его пресс-служба утверждает, что "с ним все в порядке".



Прилепин возвращался в Москву из оккупированного Донбасса.



6 мая он пересек российскую границу. Известно, что по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области. Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв.



Взрыв был "достаточно сильный", на месте взрыва образовалась воронка.



В результате взрыва Прилепин получил "ранения ног".



