В России взорвали машину с Прилепиным
В Нижегородской области подорвали автомобиль Audi, в котором ехал писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин, сообщают российские СМИ.
По предварительной информации, Захар Прилепин тяжело ранен, водитель погиб.
Между тем его пресс-служба утверждает, что "с ним все в порядке".
Прилепин возвращался в Москву из оккупированного Донбасса.
6 мая он пересек российскую границу. Известно, что по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области. Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв.
Взрыв был "достаточно сильный", на месте взрыва образовалась воронка.
В результате взрыва Прилепин получил "ранения ног".