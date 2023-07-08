Новости » Происшествия
В России вывели из строя железные дороги в двух областях
08.07.2023 16:02 Наталья Богинская

В России вывели из строя железные дороги в двух областях

В ночь на субботу, 8 июля, повреждено железнодорожное оборудование в двух областях. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инциденты случились во Владимирской и Кировской областях РФ на востоке от Москвы. Были уничтожены три релейных и один батарейный шкаф.

Во Владимирской области было сожжено сразу три шкафа недалеко от станции Балакирево. Аппараты выгорели полностью, поскольку они, предварительно, перед поджогом облили топливом – рядом с местом ЧП были найдены, кроме стамески и спичек, пробки от баклажек.

В то же время был уничтожен релейный шкаф на перегоне Киров – Красносельский в Кировской области. Восстановить аппаратуру невозможно, она уничтожена полностью.

Из-за инцидента произошли задержки в движении поездов по этому направлению.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru