



В России вывели из строя железные дороги в двух областях

В ночь на субботу, 8 июля, повреждено железнодорожное оборудование в двух областях. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.



Инциденты случились во Владимирской и Кировской областях РФ на востоке от Москвы. Были уничтожены три релейных и один батарейный шкаф.



Во Владимирской области было сожжено сразу три шкафа недалеко от станции Балакирево. Аппараты выгорели полностью, поскольку они, предварительно, перед поджогом облили топливом – рядом с местом ЧП были найдены, кроме стамески и спичек, пробки от баклажек.



В то же время был уничтожен релейный шкаф на перегоне Киров – Красносельский в Кировской области. Восстановить аппаратуру невозможно, она уничтожена полностью.



Из-за инцидента произошли задержки в движении поездов по этому направлению.