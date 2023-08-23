



В России возбудили уголовное дело из-за крушения самолета Пригожина

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в связи с крушением бизнес-джета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Тверской области.



Уточняется, что следователи усмотрели в происшествии "признаки преступления", предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).



Тем временем, "Росавиация", подтвердившая в нетипично кратчайшие сроки информацию о том, что Пригожин числился среди пассажиров самолета, создала специальную комиссию по расследованию причин крушения.



В ведомстве установили, что борт принадлежал ООО "МНТ- Аэро", который специализируется на бизнес перевозках.