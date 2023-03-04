



В России возбудили дело о реабилитации нацизма на сотрудников “Мемориала”

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело по статье о “реабилитации нацизма” против сотрудников общества “Мемориал”, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.



Собеседник агентства рассказал, что дело возбуждено в отношении “неустановленных сотрудников”. По его словам, основанием для дела послужили подозрения в том, что “Мемориал” включал в списки репрессированных людей, сотрудничавших с нацистами в годы Второй Мировой войны.



Telegram-канал “ВЧК-ОГПУ”, связанный с силовыми ведомствами, сообщал со ссылкой на следствие, что “сотрудники общества действовали в целях осуществления публичного отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала и распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, с использованием средств массовой информации”.



СМИ в январе сообщали, что СК проверяет председателя правления международного общества “Мемориал” Яна Рачинского по статье о “реабилитации нацизма”.



Неправительственная организация “Мемориал” была создана в 1987 году для исследования политических репрессий в СССР и реабилитации пострадавших от них. Общество создало онлайн-базу жертв политического террора, в которую занесены более трех миллионов записей.



В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать “Международный Мемориал”, а Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении правозащитного центра “Мемориал”. В 2022 году Нобелевская премия мира была присуждена трем лауреатам – российскому “Мемориалу”, украинскому “Центру гражданских свобод” и белорусскому правозащитнику, председателю центра “Вясна” Алесю Беляцкому, которого в пятницу суд Минска приговорил к десяти годам колонии.