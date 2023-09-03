



В России военная полиция до смерти избила контрактника, записавшегося на войну

В Ростовской области погиб военнослужащий российской армии Михаил Пичугин, заключивший контракт в начале июня. Как сообщает “Агентство” со ссылкой на родных Пичугина, его до смерти избили сотрудники военной полиции.



48-летний Пичугин заключил контракт с Минобороны на два года и собирался участвовать в войне в Украине. После подписания контракта его отправили на обучение в Оренбургскую область. По словам его сестры и жены, он жаловался, что там его избивают, присылал фотографии и видео, на которых были видны синяки на лице. Также, по словам родственниц, там ему сломали пальцы. Они прислали изданию фото и видео Пичугина в гипсе и с синяками.



В начале августа Пичугина перевели в пункт временной дислокации в Ростовской области. Там он с сослуживцами пошел помыться на реку, после чего они выпили. Их заметили сотрудники военной полиции, приковали наручниками к дереву и начали избивать. Об этом жене и матери рассказал сам Пичугин, позвонив им после избиения.



Позднее контрактнику стало хуже, его увезли в больницу. 23 августа Пичугину сделали операцию, на следующий день он умер. При этом о его смерти жене рассказал не командир части, а сослуживец. Брату Пичугина сказали в морге, что военный скончался от травмы головы. Ему показали тело, на руке у погибшего видны кровавые следы, похожие на следы от наручников.



Следователь Военного следственного управления СК по Южному военному округу Илья Дзюин заявил, что дело по статье об умышленном причинении вреда здоровья, повлекшем смерть по неосторожности, будет возбуждено только в случае обнаружения доказательств. Дело так и не завели.





Родственники не могут вернуть тело Пичугина домой c 24 августа.