



В России усиливают охрану военкоматов

В России усиливают защиту военкоматов после серии атак и поджогов.



Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, Росгвардия приняла меры по защите военкоматов.



"В связи с участившимися нападениями на военкоматы, Росгвардией приняты меры по их защите. В ряде городов, в том числе в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны (ОВО) Росгвардии. Кроме того, по всей стране - они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО", - пишет Хинштейн в Telegram.



Кроме этого, чиновник отметил, что уже зафиксированы случаи, когда злоумышленников, пытавшихся поджечь военкомат, ловили с поличным.



