



В России ураган завалил деревьями палаточный лагерь туристов: 8 погибших – фото

В МЧС России сообщили, что из-за урагана на озере Яльчик Республике Марий Эл погибли восемь человек, среди них – трое детей, в том числе новорожденные. 22 человека пострадали, госпитализированы 10 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.



По данным МЧС, в туристическом лагере на берегу озера Яльчик в момент происшествия находилось до 500 автомобилей.



После начала урагана многие люди попытались выехать из леса, но упавшие деревья перегородили дорогу. По словам очевидцев, женщин и детей из палаток отводили ближе к берегу озера, чтобы они не попали под падающие деревья.