



В России умер бывший политтехнолог Путина и Януковича

Павловскому был 71 год. Он умер в ночь на 27 февраля, сообщили российские СМИ со ссылкой на друга Павловского, заведующего кафедрой местного самоуправления НИУ ВШЭ Симона Кордонского.



Что стало причиной смерти, не уточняется. Известно, что в последнее время он тяжело болел.



Глеб Павловский основал "Фонд эффективной политики", который разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. Также он участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на выборах 2004 года в Украине.



В 2011 году администрация президента России расторгла контракт с "Фондом эффективной политики", а Павловский ушел с должности советника руководителя администрации президента.



В 2012 году политолог участвовал в протестном марше на Болотной площади в Москве.

