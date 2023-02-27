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В России умер бывший политтехнолог Путина и Януковича
27.02.2023 11:48 Евгения Маркова

В России умер бывший политтехнолог Путина и Януковича

Павловскому был 71 год. Он умер в ночь на 27 февраля, сообщили российские СМИ со ссылкой на друга Павловского, заведующего кафедрой местного самоуправления НИУ ВШЭ Симона Кордонского.

Что стало причиной смерти, не уточняется. Известно, что в последнее время он тяжело болел.

Глеб Павловский основал "Фонд эффективной политики", который разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. Также он участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на выборах 2004 года в Украине. 

В 2011 году администрация президента России расторгла контракт с "Фондом эффективной политики", а Павловский ушел с должности советника руководителя администрации президента.

В 2012 году политолог участвовал в протестном марше на Болотной площади в Москве.
 

 

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