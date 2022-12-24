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В России судят колумбийца за фейки об армии РФ
24.12.2022 02:32 Ольга Белозерова

В России судят колумбийца за фейки об армии РФ

В России будут судить гражданина Колумбии Хиральдо Сарая, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.

Уголовное дело в отношении колумбийца было передано в суд в Москве, сообщают РИА Новости.

В прокуратуре заявили: "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Колумбия Хиральдо Сарая. Он обвиняется в совершении преступления… публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, совершенное организованной группой из корыстных побуждений". 

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