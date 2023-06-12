



В России столкнулись два танкера: в реку выливаются тонны бензина

Два танкера столкнулись на реке Лене в российской Иркутской области. Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб, повреждена емкость с почти 140 тоннами бензина в одном из судов.



"На реке Лена в районе поселка Алексеевск произошло столкновение танкера ТР-901 и танкера ТР-900, перевозящего 832 тонны бензина. Происходит вытекание топлива в акваторию реки Лена", - сообщают российские СМИ.



На месте происшествия работают следователи. Сколько бензина уже вылилось в воду - пока неизвестно.



