В России сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда
В Забайкальском крае сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.
Из-за инцидента ночью было отменено движение двух пригородных поездов и задержан поезд Владивосток – Москва. На месте схода вагонов уже проводятся аварийно-восстановительные работы. Причины случившегося неизвестны. В результате инцидента никто не пострадал.
“По данным следствия, 21 мая 2023 года на перегоне Приисковая-Куэнга Забайкальской железной дороги произошел сход 11 вагонов грузового поезда. В результате чего произошло опрокидывание семи порожних вагонов и одного груженого соей”, – говорится в сообщении следственного управление на транспорте СК России.
По факту схода вагонов было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба.
В Забайкалье сошли с рельсов не менее 11 вагонов грузового поезда на перегоне Приисковая — Куэнга.— Пристальный взгляд🌷 (@Vzgljad) May 21, 2023
По данным СК, пострадавших нет, повреждены 200 м полотна и 1 км электросетей.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Подрыва, похоже, не было. pic.twitter.com/38OS3nvv8M