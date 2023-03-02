



В России школьницу отправили в приют за антивоенный рисунок. Ее отец арестован

1 марта в России полиция задержала жителя Тульской области Алексея Москалева, дочь которого нарисовала антивоенный рисунок. Об этом российскому изданию "Спектр" сообщила волонтер Елена Агафонова.



Сообщается, что Москалев вместе с дочерью Машей жили в городе Ефремов Тульской области. Мужчина воспитывает дочь один, мама девочки с ее трех лет живет в другом городе.



В апреле 2022 года на уроке изобразительного искусства Машина учительница попросила класс нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. Девочка нарисовала российский и украинский флаги – на первом написано "Нет войне", на втором – "Слава Украине", посредине стоят женщина с ребенком, на них со стороны России летят ракеты.



После этого учительница пожаловалась директору и вызвала полицию. Девочка в тот день смогла убежать из школы и уже дома рассказала отцу о произошедшем. На следующий день отец сам пошел в школу. Директор, увидев его, вызвал полицию, вместе с которой приехали и органы опеки. Затем Алексея с дочерью увезли в участок, где мужчину допросили.



На страницах Алексея в соцсетях нашли комментарии в поддержку Украины и картинки с карикатурами на президента РФ Владимира Путина и составили протокол по статье за "публичные действиях, направленные на дискредитацию ВС РФ". В тот же день его оштрафовали на 32 тысяч рублей за комментарий в "Одноклассниках": "Армия России. Насильники рядом с нами".



На следующий день Алексею позвонили и сказали, что ему нужно прийти в школу, так как его дочь забрала ФСБ.



"Я оделся, прилетел туда. Меня встретили ФСБшники. Я спросил: "Где моя дочь?" Ответили, что она в соседнем кабинете, с ней проводят беседу. Три с половиной часа мне тоже рассказывали, что я неправильно воспитываю ребенка: говорили, что дочь у меня отнимут, а меня посадят. Предлагали, чтобы Маша возглавила какую-нибудь молодежную команду в поддержку российских войск, но я вежливо отказался – у нее много занятий и кружки, времени не остается", – рассказал мужчина.



После этого девочка в школу больше не ходила. Однако за день до Нового года к семье с обыском прибыла ФСБ. У них изъяли все документы, технику и найденные деньги. На самого мужчину завели дело о повторной дискредитации армии России – за публикацию в соцсетях (какую именно, не уточняется).



9 января Москалев не явился по повестке в полицию и переехал с дочерью из города Ефремов в соседний город Узловая. Там его и задержала полиция, когда он шел на работу. Дочь мужчины отправили в приют, где она останется, пока не будет принято решение по поводу отца или не найдут мать.

