



В России Семена Слепакова, фонд Карнеги и других внесли в реестр “иноагентов”

Минюст РФ внес в реестр «иностранных агентов» артиста Семена Слепакова, спецкора “Новой газеты” Павла Каныгина и издание “Агентство”. Это следует из обновленного реестра на сайте ведомства.



Также в реестр “иноагентов” включили публициста Игоря Яковенко, мультипликатора Павла Мунтяна, журналист Игорь Яковенко, издание “Полигон”, фонд Карнеги и “Радужную ассоциацию”.



По версии ведомства, Семен Слепаков “получал поддержку от иностранных источников”, выступал против войны в Украине, “формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом” и “негативно высказывался в отношении граждан РФ”.



Журналист Павел Каныгин, согласно пресс-релизу минюста, “распространял сообщения и материалы, созданные иноагентами и нежелательной“ организацией”, “дискредитировал” ВС РФ и высказывался против войны в Украине.