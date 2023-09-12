



В России самолет совершил экстренную посадку посреди поля

Во вторник, 12 сентября, самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку в Новосибирске.



По данным российских СМИ, он вылетел из Сочи в Омск.



По предварительным данным, причиной аварийной посадки в пшеничном поле послужила техническая неполадка.



В этот момент на борту находились 167 человек, среди которых было 23 ребенка. Медицинская помощь понадобилась пятерым из них.



Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что причиной посадки могла стать проблема с гидросистемой. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

