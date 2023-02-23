



В России рухнул самолет минобороны РФ

В России на территории Белгородской области потерпел крушение самолет министерства обороны РФ.



Информацию об этом подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его словам, крушение самолета оборонного ведомства произошло в Валуйском городском округе.



"Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", — сказал он.



По данным Baza, штурмовик Су-25 рухнул на сарай с сеном, в результате чего вспыхнул пожар. Постройка в итоге сгорела дотла. Пилот, которому удалось катапультироваться, выжил.