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В России рухнул самолет минобороны РФ
23.02.2023 10:17 Алина Груднева

В России рухнул самолет минобороны РФ

В России на территории Белгородской области потерпел крушение самолет министерства обороны РФ.

Информацию об этом подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, крушение самолета оборонного ведомства произошло в Валуйском городском округе.

"Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", — сказал он.

По данным Baza, штурмовик Су-25 рухнул на сарай с сеном, в результате чего вспыхнул пожар. Постройка в итоге сгорела дотла. Пилот, которому удалось катапультироваться, выжил.

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