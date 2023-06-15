



В РФ разыскивают дезертира, убившего пятерых сослуживцев на позициях в Бахмуте

Разыскивается младший сержант армии РФ Роман Болдырев, подозреваемый в убийстве пятерых сослуживцев на позициях в Бахмуте и скрывшийся на автомобиле.



Схватка между группой военных российской армии закончилась стрельбой, в результате которой пятеро солдат были убиты, а еще один – дезертировал. Об инциденте сообщили российские источники. По имеющейся информации, перестрелка на одной из огневых позиций между десантниками-оккупантами произошла 12 июня, а ее инициатора до сих пор разыскивают.



Сообщается, что 35-летний младший сержант ВС рф Роман Болдырев в ночь с 11 на 12 июня стал участником конфликта в рядах личного состава взвода огневой поддержки 1-го ДШБ и получил телесные повреждения. После чего он расстрелял пятерых "побратимов" и скрылся с позиций на черной "Ниве". Его объявили в розыск. Речь идет о солдатах десантной бригады из Улан-Удэ, это отдельная часть в составе Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ.



Это уже не первая серьезная стычка в рядах оккупационных войск на Бахмутском направлении. Недавно Евгений Пригожин, чья частная военная компания вышла из Бахмута, заявил о минировании путей и обстреле колонны ЧВК "Вагнер" армией России. Также сообщалось о взятии вагнеровцами в Донецкой области в плен подполковника ВС РФ, который заявил, что в плену его пытали.