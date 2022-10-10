



В России разбился второй за два дня военный самолет

В Ростовской области разбился штурмовик СУ-25, летевший на боевой вылет. Пилот погиб.



Это уже второй разбившийся самолет за последние два дня. Об этом сообщают российские пропагандисты.



СУ-25 9 октября вылетел с аэродрома на боевой вылет. В поле в районе хутора Рогалик Миллеровского района Ростовской области самолет потерпел крушение.



"Это второй самолет, который разбился в Ростовской области вчера. Ранее военный самолет (вероятно, Су-24) потерпел крушение недалеко от хутора Сибирьки. По предварительной информации, самолет не нес вооружений и предназначался для учебных полетов. Пилоты успели катапультироваться", – отметили пропагандисты.