



В России разбился Су-34 за $36 млн. Фото, видео

По одной из версий, причиной крушения стал отказ системы управления. Пилоты успели катапультироваться, на земле разрушений и пострадавших также нет.



Катастрофа случилась около 10:00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета.



Отметим, что на сегодняшний день цена Су-34 составляет около 36 млн долл.



Напомним, что 12 сентября в Волгоградской области РФ упал Су-24М, а 12 августа в День российской военной авиации в Калининградской области разбился истребитель Су-30.



Надо сказать, что и до полномасштабного вторжения в Украину российская военная авиация достаточно часто падала. Очевидно, дает о себе износ военного авиапарка РФ. "Техническая неисправность самолета", – такой вывод можно встретить в 60% случаев. В 40% случаев – "ошибка пилота".



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