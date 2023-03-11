



В России пьяный мэр набросился с топором на полицию

В России мэр забайкальского города Сретенска Евгений Киргизов напился и напал с топором на полицейских. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета, пишут российские СМИ.



В ведомстве сообщили, что вечером 10 марта сотрудники полиции остановили машину, за рулем которой сидел пьяный мэр.



"В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук", - сообщают в следкоме.



Следственный комитет не называет фамилию дебошира, но российские СМИ пишут, что это Евгений Киргизов.

