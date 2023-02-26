



В России продолжают полыхать военкоматы

В России недовольные мобилизацией для участия в войне в Украине продолжают поджигать военкоматы.



По данным SHOT, в ночь на 26 февраля такой случай был зафиксирован в Сосновом Бору в Ленинградской области.



Неизвестный подошел к военкомату ночью, облачившись в черную одежду и балаклаву. Он достал из пакета четыре стеклянные бутылки с зажигательной смесью и бросил две из них в здание. Одна из них залетела в окно отделения Соцфонда, расположенного в том же здании, а еще одна не загорелась.



Пожарным удалось потушить возгорание за 20 минут. В результате поджога никто не пострадал. Полиция пытается установить личность подозреваемого.