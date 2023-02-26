Новости » Происшествия
В России продолжают полыхать военкоматы
26.02.2023 13:33 Алина Груднева

В России продолжают полыхать военкоматы

В России недовольные мобилизацией для участия в войне в Украине продолжают поджигать военкоматы.

По данным SHOT, в ночь на 26 февраля такой случай был зафиксирован в Сосновом Бору в Ленинградской области.

Неизвестный подошел к военкомату ночью, облачившись в черную одежду и балаклаву. Он достал из пакета четыре стеклянные бутылки с зажигательной смесью и бросил две из них в здание. Одна из них залетела в окно отделения Соцфонда, расположенного в том же здании, а еще одна не загорелась.

Пожарным удалось потушить возгорание за 20 минут. В результате поджога никто не пострадал. Полиция пытается установить личность подозреваемого.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы