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В России пригрозили "наказать виновных" в подрыве танкера SIG
05.08.2023 19:53 Алина Груднева

В России пригрозили "наказать виновных" в подрыве танкера SIG

В России квалифицировали подрыв танкера SIG возле Крымского моста как "теракт".

Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пригрозила тем, что Россия "накажет виновных".

"Россия считает нападение терактом в отношении одного из наших гражданских судов. Россия накажет виновных", — пригрозила Захарова.

Что примечательно, через некоторое время после этого объявления по всей Украине сработала воздушная тревога. Россияне запустили крылатые ракеты и "Кинжалы".
 

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