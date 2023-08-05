



В России пригрозили "наказать виновных" в подрыве танкера SIG

В России квалифицировали подрыв танкера SIG возле Крымского моста как "теракт".



Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Она пригрозила тем, что Россия "накажет виновных".



"Россия считает нападение терактом в отношении одного из наших гражданских судов. Россия накажет виновных", — пригрозила Захарова.



Что примечательно, через некоторое время после этого объявления по всей Украине сработала воздушная тревога. Россияне запустили крылатые ракеты и "Кинжалы".

