



В России потерпел крушение самолет

Вечером, 23 августа, в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет "Эмбрайер".



Авиакатастрофа произошла в Бологовском районе.



Российский Telegram-канал 112 сообщил о том, что на борту были военные. Точное количество погибших устанавливается.



По одним данным, жертвами стали все семь человек находящихся на борту. Другие паблики пишут, что четыре человека погибли, трое пострадали.



На место крушения отправлены экстренные службы. После падения самолет загорелся. Baza пишет, будто воздушное судно с регистрационным номером RA-02795 принадлежит основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Самолет неоднократно видели в Беларуси.