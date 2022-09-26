



В России подожгли еще один военкомат и админздание

В России продолжают массово поджигать военкоматы, чтобы не попасть на войну в Украине.

В понедельник, 26 сентября, подожгли еще один - в этот раз, в городе Кировск.

В стене проделали дыру и продвинули туда трубку, прикрепленную к подвешенной канистре с горючим. У поджигателей было время на то, чтобы скрыться.

В результате пожара уничтожена часть кабинета и цифровые носители информации.

По данным "Медиазони", с начала объявления частичной мобилизации, в РФ подожгли уже 14 военкоматов. Только четыре - за последние сутки.

Также сегодня в Волгограде админздание закидали коктейлями Молотова.