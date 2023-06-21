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В России остановили движение поездов из-за боеприпаса
21.06.2023 11:02 Алина Груднева

В России остановили движение поездов из-за боеприпаса

В Воронежской области РФ остановили движение поездов из-за обнаруженного боеприпаса.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

"Подозрительную находку обнаружили накануне в районе перегона Ведуга – Курбатово. Через час по расписанию там должен был проехать пассажирский поезд "Анапа – Москва". Движение временно приостановили", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия прибыли силовики. Они установили, что речь идет о боеприпасе времен Второй мировой.

Движение поездов возобновилось через два часа после того, как объект был изъят и отправлен на экспертизу.
 

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