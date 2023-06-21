



В России остановили движение поездов из-за боеприпаса

В Воронежской области РФ остановили движение поездов из-за обнаруженного боеприпаса.



Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



"Подозрительную находку обнаружили накануне в районе перегона Ведуга – Курбатово. Через час по расписанию там должен был проехать пассажирский поезд "Анапа – Москва". Движение временно приостановили", - сказано в сообщении.



Уточняется, что на место происшествия прибыли силовики. Они установили, что речь идет о боеприпасе времен Второй мировой.



Движение поездов возобновилось через два часа после того, как объект был изъят и отправлен на экспертизу.

