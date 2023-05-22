



В России объявили в розыск актера Алексея Панина

МВД РФ объявило в федеральный розыск актера Алексея Панина.Об этом пишет “Верстка”.



Панин разыскивается по уголовной статье УК. Подробности не сообщаются.



Ранее “РИА Новости” писали, что СК возбудил уголовное дело об оправдании терроризма против Панина. Сам актер сейчас проживает в Испании.



Причиной для уголовного преследования стали высказывания актера, “оправдывающие теракт на Крымском мосту”. Речь идет о посте в Telegram-канале Панина, который тот написал в день взрыва. Также стало известно о том, что в проданной квартире актера в Москве прошел обыск.