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В России обрушилась карусель: 20 взрослых и детей пострадали
06.05.2023 18:13 Наталья Богинская

В России обрушилась карусель: 20 взрослых и детей пострадали

В Оренбурге в парке имени 50-летия СССР обрушилась карусель “Цепочка”, пострадали около 20 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Минздрава РФ, на которые ссылается агентство, 15 человек госпитализированы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

ТАСС сообщает со ссылкой на мэрию Оренбурга, что причиной падения кабинок карусели стала “поломка механизма”.

“В настоящий момент известно о 7 взрослых и 8 детях, доставленных в больницы города в состоянии разной степени тяжести”, – сообщает администрация города.

Также в мэрии отметили, что некоторые жители города повезли пострадавших в больницы самостоятельно, поэтому число пострадавших будет уточняться.

 

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