



В России обрушилась карусель: 20 взрослых и детей пострадали

В Оренбурге в парке имени 50-летия СССР обрушилась карусель “Цепочка”, пострадали около 20 человек. Об этом сообщает ТАСС.



По данным Минздрава РФ, на которые ссылается агентство, 15 человек госпитализированы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.



ТАСС сообщает со ссылкой на мэрию Оренбурга, что причиной падения кабинок карусели стала “поломка механизма”.



“В настоящий момент известно о 7 взрослых и 8 детях, доставленных в больницы города в состоянии разной степени тяжести”, – сообщает администрация города.



Также в мэрии отметили, что некоторые жители города повезли пострадавших в больницы самостоятельно, поэтому число пострадавших будет уточняться.



