



Новый взрыв в РФ – под Белгородом горит нефтебаза и поврежден завод

В Борисовке Белгородской области РФ произошел новый взрыв, вследствие которого загорелась нефтебаза.



По сообщениям местных СМИ, пламя поднимается на 50 метров. Огонь виден за несколько километров от самой нефтебазы.



Кроме того, серьезно повреждены мощности "Борисовского завода мостовых металлоконструкций", на котором производили металлоконструкции для строительства Крымского моста.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил в инциденте ВСУ, которые, по его словам, "обстреляли Борисовский район".



"Снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояния. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место", – написал он.