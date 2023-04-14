



В России написали донос на пропагандиста Гиркина. Его проверят.

Российского пропагандиста Игоря Гиркина (Стрелкова) проверят по поводу "дискредитации" российской оккупационной армии. Донос на Гиркина написала жительница Новосибирска, сообщает Telegram-канал Mash.



Сообщается, что соответствующим запросом будут заниматься правоохранительные органы Санкт-Петербурга, поскольку, по мнению автора доноса, он проживает именно там.



В комментарии журналистам женщина заявила, что у нее "есть вопрос к Стрелкову", после чего поспешила завершить разговор фразой: "Зачем мне говорить с журналистами, я сама при погонах".



По мнению обвинителя, 20 марта Гиркин опубликовал ролик, в котором оскорблял российские власти, советовал молчать, а не оправдываться и обвинил руководство страны в том, что военные действия не начались в 2014 году.



Также доносчик просит внимательнее присмотреться к "Клубу разгневанных патриотов" Гиркина и проверить его на мошенничество. По предоставленным данным, глава организации получал пожертвования на нужды российских военных, но никак о них не отчитывался.