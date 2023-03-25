



В России кришнаитов обвинили в планировании нападений на военкоматы

Инцидент произошел в "закрытом городе" Новоуральске Свердловской области, где передвижение ограничено из-за наличия военных объектов. ФСБ провела обыск в доме мужчины, которого она назвала "главным кришнаитом" города. Мужчина был идентифицирован как член и, вероятно, местный лидер Исккона, Международного Общества Сознания Кришны, широко известного как движение Харе Кришна.



ФСБ утверждала, что в последнюю минуту сорвала план Исккона поджечь военкомат в Новоуральске, где солдат призывают на войну в Украине. После этого служба безопасности объявила всероссийский призыв собирать доказательства и свидетельства о более широком плане Харе Кришны по саботажу призыва.

ФСБ также распространила видео с бутылками подозрительного вида, утверждая, что их собираются использовать для коктейлей Молотова, хотя они выглядят как обычные бутылки с водой.



По словам силовиков, безоговорочным доказательством того, что "лидер Исккон" работает на "украинских нацистов", есть вырезанная свастика, которую они нашли в его доме. Однако, свастика использовалась как индуистский символ в течение тысячелетий, задолго до того, как ее взяли на вооружение нацисты, о чем агенты ФСБ, вероятно, не знали.



Эти фантастические обвинения приводят к арестам людей и тому, что СМИ распространяют ненависть как к Украине, так и к "культам", в которых они обвиняются в качестве пятой колонны в России.