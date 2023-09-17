



В России группа людей с оружием захватили нефтекомпанию – видео

В Иркутской области РФ группа вооруженных людей на вертолетах захватили нефтяную компанию "Дулисьма". Российские СМИ написали об инциденте в воскресенье, 17 сентября во второй половине дня. Несколько видеороликов и документы опубликовало медиа Baza.



По информации медиа, десант из 23 вооруженных мужчин высадился на территории предприятия. Себя они назвали бойцами неких частных охранных компаний. Боевики открыли стрельбу и уложили всех лицом в землю. Среди заложников были как охрана предприятия, так и рядовые сотрудники. Как утверждают в компании, мужчины захватили документацию и, по факту, теперь контролируют несколько топливно-энергетических объектов.



По данным СМИ, в МВД знают о захвате "Дулисьмы", 14 сентября ведомство даже получило заявление о рейдерском захвате. Однако вмешиваться сотрудники государственных силовых структур пока не стали.



По словам работников предприятия, руководил вооруженными мужчинами действующий управляющий, который сейчас якобы представляет интересы другого хозяина.



Саму компанию связывают с Алексеем Хотиным — владельцем банка "Югра", который находится под арестом по делу о хищениях. В прошлом году по аналогичной схеме захватили и другой предполагаемый объект бизнесмена — компанию "Каюм Нефть".



В областном МВД заявили, что "Дулисьму" делят два собственника в судебном порядке, которые никак не могут договориться, кому принадлежит предприятие. По словам полицейских, было некое судебное решение, для исполнения которого привлекался спецназ.

