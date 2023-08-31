



В России экс-депутат застрелен в доме продюсера

В Подмосковье застрелили бывшего депутат Народного Собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева.



По данным Telegram-канала Baza, его дочь сообщила, что это случилось 26 августа.



Гамзаева застрелили в доме российского продюсера Гранта Палагаева в Одинцово во время вечеринки. Хозяин дома не был знаком с экс-депутатом. По словам продюсера, Гамзаев достал пистолет и выстрелил ему в руку.



Очнувшись после потери сознания, потерпевший увидел возле себя тело экс-депутата, в руке которого остался пистолет. Кто его застрелил, выясняют следователи.