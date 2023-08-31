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В России экс-депутат застрелен в доме продюсера
31.08.2023 14:22 Алина Груднева

В России экс-депутат застрелен в доме продюсера

В Подмосковье застрелили бывшего депутат Народного Собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева.

По данным Telegram-канала Baza, его дочь сообщила, что это случилось 26 августа.

Гамзаева застрелили в доме российского продюсера Гранта Палагаева в Одинцово во время вечеринки. Хозяин дома не был знаком с экс-депутатом. По словам продюсера, Гамзаев достал пистолет и выстрелил ему в руку.

Очнувшись после потери сознания, потерпевший увидел возле себя тело экс-депутата, в руке которого остался пистолет. Кто его застрелил, выясняют следователи.

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