



В России экс-бойца ЧВК “Вагнер” задержали за убийство шести человек

В Карелии арестован бывший наемник частной военной компании "Вагнер" Игорь Софонов, после обвинений в убийстве шестерых человек и попытке сжечь их дома, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщает "Крым. Реалии".



Инцидент произошел в августе 2023 года в селе Деревянное Прионежского района Карелии. Два частных дома, находящихся в 200 метрах друг от друга, стали местом жестоких убийств. В первом доме были убиты отец и сын, а во втором – трое мужчин и женщина. Злоумышленники попытались сжечь дома, чтобы замести следы преступлений.



Полиция задержала 37-летнего Игоря Софонова и 38-летнего Максима Бочкарева, подозреваемых в массовом убийстве, через шесть часов после обнаружения трупов. Оба ранее отбывали длительные сроки заключения.



Известно, что Софонов был завербован в "Вагнер" из колонии в 2022 году и отправлен в Украину для участия в боевых действиях. После возвращения с войны весной 2023 года, свидетели утверждают, что Софонов “много пил”.