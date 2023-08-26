



В России допрашивают инженера, проводившего ремонт самолета Пригожина

Инженер, который в последний момент ремонтировал самолет Евгения Пригожина, допрашивается российскими властями, пишет Daily Mail.



По сообщению ВЧК-ОГПУ, имеющего связи с российскими спецслужбами, 41-летний инженер Сергей Китриш в течение нескольких дней после катастрофы находился на допросе.



Он постоянно работал с самолетом Пригожина и именно он проводил последние ремонтные работы по замене тормоза шасси и турбохолодильника, - говорится в сообщении.



Именно во время этих последних ремонтных работ, по мнению следователей, и могла быть заложена бомба.



Вскоре после взрыва Китраш был взят под охрану сотрудниками российских спецслужб и доставлен на место катастрофы. Затем его допросил ведущий следователь по расследованию катастрофы полковник Иван Сибул.



“Его допросили, и сейчас решается судьба Китраша. Его еще не отпустили домой. Судьба еще двух инженеров (Артура Миченкова и Алексея Аншукова), участвовавших в монтаже оборудования, неизвестна", - говорится в сообщении.



Также стало известно, что 37-летняя Александра Юлина, руководитель VIP-авиакомпании Rusjet, находилась на борту припаркованного в московском аэропорту Шереметьево самолета за несколько часов до его последнего трагического рейса.



Предположительно, она осматривала Embraer Legacy 600, так как хотела приобрести этот самолет. Как сообщается, она была зарегистрирована в качестве пассажира по поддельным документам и была пропущена в самолет за несколько часов до его взлета и крушения.



На месте катастрофы в Тверской области были найдены "черные ящики" самолета, которые в настоящее время исследуются.



Также проводится экспертиза ДНК обугленных останков десяти погибших.



