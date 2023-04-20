



В России арестована экс-заместитель министра культуры Ольга Ярилова

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего заместителя министра культуры Ольги Яриловой, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на суд.



По данным суда, Яриловой предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными обязанностями, повлекшим тяжкие последствия. Ей грозит до 10 лет колонии.



О задержании Яриловой стало известно накануне. Она стала фигурантом уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при участии в программе “Пушкинская карта”.



Ранее сообщалось, что задержаны троих жителей Московской области, подозреваемых в мошенничестве с “Пушкинскими картами”. По версии следствия, в 2022 году они использовали фиктивные “Пушкинские карты”, организовали массовую закупку билетов и похитили 200 миллионов рублей.



Ольга Ярилова ушла с поста заместителя министра культуры в сентябре 2022 года по собственному желанию после четырех лет работы.