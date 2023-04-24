



В Ришон Ле Ционе застрелили молодого мужчину



22-летний мужчина был застрелен рано утром 24 апреля улице Хенкин в городе Ришон Ле Цион.



Команда MADA, прибывшая на место, обнаружила молодого человека без сознания, без признаков жизни, и была вынуждена констатировать его смерть на месте. Полиция, которую также вызвали на место происшествия, начала сбор улик и ведет поиски подозреваемых в стрельбе. Подоплека инцидента, по всей видимости, криминальная, расследование продолжается.



Сообщение о происшествии поступило в центр 101 MADA Аялон в 04:10 утра. Парамедик MADA Яэль Анконина, прибывшая на место происшествия, сказала: "Когда мы прибыли, мы увидели молодого человека около 22 лет без сознания, с огнестрельными ранениями, без пульса и не дышащего. Мы провели медицинские тесты, но он был без признаков жизни, и нам оставалось только констатировать его смерть".