



В Ришон ле-Ционе за выходные обнаружили пять борделей

Полиция провела рейд с проверкой деятельности заведенного Ришон ле-Циона и обнаружила процветающую секс-индустрию.

В Ришон ле-Ционе за минувшие выходные раскрыты целых пять “злачных мест”.



В результате рейда полиции задержаны четыре человека, считающихся хозяевами заведений и организаторами преступной деятельности. После допросов их выпустили под домашний арест.



Клиенты борделей “отделались” только штрафами.



Еще в 2020 году принят закон, запрещающий воспользоваться услугами секс-индустрии. Согласно закону, приобретение секс-услуг и пребывание в месте, где они предоставляются, считаются уголовным преступлением.

