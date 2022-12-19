Новости » Происшествия
В Ришон ле-Ционе за выходные обнаружили пять борделей
19.12.2022 21:54 Наталья Богинская

В Ришон ле-Ционе за выходные обнаружили пять борделей

Полиция провела рейд с проверкой деятельности заведенного Ришон ле-Циона и обнаружила процветающую секс-индустрию.
В Ришон ле-Ционе за минувшие выходные раскрыты целых пять “злачных мест”.

В результате рейда полиции задержаны четыре человека, считающихся хозяевами заведений и организаторами преступной деятельности. После допросов их выпустили под домашний арест.

Клиенты борделей “отделались” только штрафами.
 
Еще в 2020 году принят закон, запрещающий воспользоваться услугами секс-индустрии. Согласно закону, приобретение секс-услуг и пребывание в месте, где они предоставляются, считаются уголовным преступлением.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы