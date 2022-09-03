



В Ришон-ле-Ционе протестующих забросали камнями

Вечером, 3 сентября, в Ришон-ле-Ционе двоих протестующих в возрасте 60 лет забросали камнями.

Об этом сообщает Ynet.

Демонстранты, вышедшие на акцию протеста против Нетаниягу, получили легкие травмы.

По предварительным данным, группа молодых людей вышла из автомобиля и забросала их камнями.

Пострадавших эвакуировали в больницу. Полиция начала расследование.