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В Ришон-ле-Ционе протестующих забросали камнями
03.09.2022 20:46 Алина Груднева

В Ришон-ле-Ционе протестующих забросали камнями

Вечером, 3 сентября, в Ришон-ле-Ционе двоих протестующих в возрасте 60 лет забросали камнями.

 
Об этом сообщает Ynet.
 
Демонстранты, вышедшие на акцию протеста против Нетаниягу, получили легкие травмы. 
 
По предварительным данным, группа молодых людей вышла из автомобиля и забросала их камнями.
 
Пострадавших эвакуировали в больницу. Полиция начала расследование.

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