В Ришон-ле-Ционе протестующих забросали камнями
Вечером, 3 сентября, в Ришон-ле-Ционе двоих протестующих в возрасте 60 лет забросали камнями.
Об этом сообщает Ynet.
Демонстранты, вышедшие на акцию протеста против Нетаниягу, получили легкие травмы.
По предварительным данным, группа молодых людей вышла из автомобиля и забросала их камнями.
Пострадавших эвакуировали в больницу. Полиция начала расследование.
שני מפגינים מארגון "קריים מיניסטר" הותקפו בזמן הפגנה בראשון לציון. השניים, שמחו נגד בנימין נתניהו, נפצעו קל בראשם לאחר שצעירים יידו לעברם אבנים@hadasgrinberg pic.twitter.com/NqkRxpx6Nu— כאן חדשות (@kann_news) September 3, 2022