



В Ришон-Ле-Ционе арестовали трех человек в масках с Калашниковым

Вчера вечером, 25 февраля, в Ришон-Ле-Ционе полиция арестовала трех вооруженных людей в масках, которые, по всей видимости, направлялись для совершения убийства. В их автомобиле были найдены автомат Калашникова и пистолет.



Подозреваемые были пойманы во время поисков полицией угнанного автомобиля с дублированными номерными знаками, который ехал по западной части города. В районе развязки Ришон ле-Циона полиции удалось остановить автомобиль и обнаружить оружие.



Сегодня полиция попросит продлить срок задержания троих, жителей Ришон-Ле-Ционе, Димоны и Кирьят-Малахи, в возрасте 20 лет.